البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات مرتفعة تجاوزت 1.5 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 17057 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 2881 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.07% ليصل إلى مستوى 20323 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 7018 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 2880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 4360 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 3373 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهما: الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركة حق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-1 عدد 1.3 مليون سهم، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 204.5 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 23.6 ألف سهم، فيما باعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

وأعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.25 مليون سهم خزينة، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.28%.

في سياق منفصل أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، موافقة مجلس الإدارة على قيام الشركة بالبدء في تنفيذ إجراءات تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 1.6 مليار جنيه موزعًا على عدد 5.2 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.31 جنيه للسهم ليصبح 1.5 مليار جنيه موزعًا على عدد 4.8 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.31 جنيه للسهم الواحد، وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي مر على شرائها 3 أشهر أو أكثر، والبالغ عددها 445.8 مليون جنيه، والتي تمثل نسبة 8.5% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة.

كما أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، توصل التحالف المكون لشركة (Red Sea Wind Energy SAE) البحر الأحمر لطاقة الرياح إلى الإغلاق المالي لمشروع محطة الرياح الجديدة بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس بالقرب من رأس غارب، خليج السويس.

وفي سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في عام 2022، وحققت شركة حديد عز، مبيعات بلغت 84 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في ديسمبر عام 2022 مقابل 67.8 مليار جنيه خلال عام 2021، وحققت الشركة صافي ربح 6.6 مليار جنيه مقارنةً مع 5.4 مليار جنيه.

وحققت شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، إيرادات بلغت 145.6 ألف جنيه خلال عام 2021 مقابل 1.5 مليون جنيه خلال عام 2020، وبلغ صافي الخسائر قبل الضرائب 4.6 مليون جنيه مقارنةً مع 1.8 مليون جنيه.

وحققت الشركة العربية لحليج الأقطان، إيرادات بلغت 560.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 532.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 30.5 مليون جنيه مقارنةً مع 26.3 مليون جنيه بنسبة نمو 16%.

فيما أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024، والمستهدف تحقيقها فائض قبل الضريبة قدره 14.97 مليون جنيه، وصافي ربح بعد الضريبة 10.9 مليون جنيه.