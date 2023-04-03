شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 76مليار جنيه لتنفيذ 557 مشروعًا تنمويًا بمحافظة الجيزة بخطة 22/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الجيزة لعام 22/2023 ، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يتم الاحتفال به يوم 31 مارس من كل عام، وفي إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 557 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 22/2023 تبلغ 76 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 48,4 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 63%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 15مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع الآثار3 مليار جنيه بنسبة 4% ثم التعليم العالي والبحث العلمي 2,9 مليار جنيه بنسبة 4%، ثم قطاع التعليم قبل الجامعي باستثمارات تبلغ 431,9 مليون جنيه بنسبة 1%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 6,5 مليار جنيه بنسبة 8%.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة 42 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 787 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الجيزة التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 9 وحدات إجتماعية، 11 مجمع خدمات زراعية، 16 نقطة اسعاف، 37 وحدة صحية، 556 فصل دراسي، 66 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 مركز تنمية أسرة، 5 محطات مياه شرب، 42 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 41 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 43 مركز شباب، 42 مجمع خدمات حكومية، 34 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 95كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210كم، وإنشاء 7 أسواق، 8 مواقف، علاوة على 42 مشروع كهرباء.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة الجيزة في خطة 22/2023 والتي تتمثل في توجيه نحو 2,3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 85 مشروعًا، إلى جانب تنفيذ 54 مشروعًا في قطاع التعليم العالي، و 14 مشروعا تنمويا في مجال التعليم قبل الجامعي.