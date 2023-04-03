شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس ينشر أول رواية عن الملك خوفو والغرفة السرية فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس أنه قام بنشر أول رواية عن الملك خوفو والغرفة السرية اليوم في باريس.

وأشار "حواس" في بيان صادر عنه، أن البعض من صناع الأفلام في هوليوود مهتمين بتحويل هذه الرواية إلى فيلم.

رواية الملك خوفو والغرفة السرية من تأليف الدكتور زاهي حواس، وفيرونيك فيرنيل وتم نشرها في دار نشر orients editions.

وسوف يتم نشر الرواية باللغة العربية الشهر القادم بواسطة دار نشر نهضة مصر في القاهرة.