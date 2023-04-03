شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لموسم الحج.. عقد استرشادى موحد بين شركات السياحة والحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ● العقد ينص على كافة تفاصيل الرحلة ويضمن حقوق الأطراف وجودة الخدمات

انتهت غرفة شركات السياحة من إعداد العقد الاسترشادي الموحد لموسم حج 1444 هـجريا، يأتي ذلك تنفيذا للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج هذا العام، وتقوم شركات السياحة بالتعامل مع المتقدمين للحج السياحي من خلال هذا العقد الذي يستهدف الحفاظ على حقوق كافة الأطراف خاصة المواطن الراغب في السفر للحج عن طريق شركات السياحة، ويهدف كذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات المتفق عليها بين الحاج والشركة طوال الرحلة.

وذلك في إطار دورها للتيسير علي شركات السياحة وسعيها لإنجاح موسم الحج بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وأيضا الشركات السياحية.

وقامت غرفة شركات السياحة بتسليم صورة من العقد الموحد إلى كافة شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج السياحي هذا العام لبدء العمل به إستعدادا للموسم الجديد، وبعد توقيع هذا العقد بين الحاج والشركة يتم رفعه على الموقع الإلكترونى لوزارة السياحة والاثار للرقابة على تنفيذه وضمان الالتزام بكافة بنوده .

ويتضمن العقد الموحد كافة التفاصيل المتعلقة برحلة الحج من بيانات الحاج والشركة ، والتزام كل منهما بإجراءات القرعة الإلكترونية التي تنفذها وزارة السياحة والآثار لاختيار حجاج الشركات دون تدخل بشري في القرعة ، وتنظيم ما يترتب على نتيجة القرعة سواء باستكمال إجراءات الحج للفائزين أو استرداد مقدم الحجز لمن لم يحالفه الحظ ، كما ينظم العقد كذلك عمليات إلغاء سفر الحاج وما يستتبعه من إجراءات والتزامات تتوقف على توقيت إلغاء الرحلة .

كما يتضمن العقد كافة تفاصيل الخدمات المقدمة للحاج طوال الرحلة من فنادق الاقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والتحسين بمكة إن وجد، واية خدمات اضافية اخرى، ويتضمن كذلك وسيلة السفر والانتقالات ومستوى الخدمة بالمشاعر المقدسة ومدة البرنامج وذلك كله طبقا للبرنامج والسعر المتفق عليهما بين الشركة والحاج، مع إلزام الشركة السياحية بتسليم العميل أصل إيصال السداد وكافة المتعلقات الخاصة بالحج وصورة البرنامج وكروت التعريف الخاصة بالحاج والتى تتضمن اسمه وبياناته و تحديد أماكن الإقامة بمكة والمدينة، وبيانات المشرف المرافق للحاج، ويتضمن العقد كذلك سعر البرنامج وإجراءات الاسترداد في حالة تنازل العميل عقب الفوز بالقرعة مباشرة أو بعد حجز السكن والخدمات.

ويوضح العقد الموحد كذلك كافة الخدمات الإضافية التي تقوم شركة السياحة بتنفيذها وبموافقة العميل وتكلفة تلك الخدمة .

كما ينص العقد على وجوب حصول الحاج على شهادة طبية صادرة عن أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان تفيد خلوه من أى أمراض مزمنة، ويتضمن كذلك آلية الشكوى في حالة وجود خلاف أو مشاكل سواء قبل السفر وخلال التواجد بالأراضي المقدسة.