شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: 48 مليار جنيه حصيلة الشهادات 19% و22% الجديدة خلال يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك الأهلى المصرى إقبال العملاء على الشهادات الجديدة بنوعيها 19٪؜ ثابتة و ذات العائد المتدرج 22٪؜ السنة الاولى و 18٪؜ السنة الثانية و 16٪؜ السنة الثالثة، حيث بلغت قيمة مدخرات العملاء فيهما 48 مليار جنيه خلال أول يوم لاطلاق الشهادتين.