شكرا لقرائتكم خبر عن %34.4 من العاملين بالقطاع العام شغلوا وظائف تنفيذية عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام عام 2022، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوظائف التنفيذية سجلت أعلى معدل من إجمالي العاملين خلال تلك الفترة بنسبة 34.4%، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا أقل معدل بنسبة 1.7% من إجمالي عدد العاملين.

وجاء توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات لعام 2022، وسجلت محافظة القاهرة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام، حيث سجلت حوالى 204 ألف عامل بنسبة 30.4% من إجمالي العاملين يليها محافظة الاسكندرية حوالي 74 ألف عامل ثم الغربية حوالي 41 الف عامل ثم الجيزة حوالي 33 الف عامل وأخيرا محافظة القليوبية حوالي 30 الف عامل.

وإجمالا بلغ إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام 670.9 ألف عاملاً في عام 2022، مقابل 695.3 ألف عاملاً فى عام 2021، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 3.5%، وبلغ عدد العاملين الذكور 587.7 الف عاملاً عام 2022، مقابل 610.2 ألف عاملآ عام 2021، بنسبة تراجع بلغت 3.7%.

وبلغ عدد العاملات الإناث 83.3 ألف عاملآ عام 2022 مقابل 85.1 عاملاً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.1 %، وسجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 206.3 الف عاملاً بنسبة قدرها 30.8% يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 22.3 %، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.3 % من اجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام .