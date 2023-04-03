مؤسسة التدريب تعتمد 230 شهادة احترافية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشروع تطوير وتحديث الضوابط والإجراءات التنفيذية للائحة الشهادات الاحترافية، وذلك في إطار التطوير المستمر لسوق الشهادات الاحترافية بالمملكة ونمو الاستثمار فيه لتمكينه من مواكبة متغيرات سوق العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن عدد الشهادات المعتمدة أبلغ كثر من 230 شهادة احترافية في مجالات عدة مثل: المالية، المحاسبة، السياحة، مجالات الطاقة وغيرها.

وقال العتيبي إن المؤسسة شكلت لجانا على عدد من المستويات لدراسة واعتماد الشهادات الاحترافية بمشاركة المختصين والممارسين بسوق العمل، وأيضا مشاركة القطاعات ذات العلاقة، مثل صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأضاف أن التعديلات الجديدة على اللائحة شملت جوانب عدة أبرزها: تحديث الاشتراطات بما يدعم قبول الشهادات الاحترافية المحلية، وتوسيع نطاق تغطية مراكز الاختبارات ومشاركة القطاع الخاص.

مشروع تحديث للائحة الشهادات الاحترافية

عدد الشهادات المعتمدة+ 230 شهادة احترافية







المجالات: المالية، المحاسبة، السياحة، مجالات الطاقة وغيرها



التعديلات الجديدة