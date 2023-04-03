شكرا لقرائتكم خبر 1173 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الخدمة الشاملة الصناعية وإدارة الالتزام 1173 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال مارس الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 348 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و287 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و248 زيارة في المنطقة الشرقية، فيما نفذت 85 زيارة على مصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 62 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و44 زيارة في منطقة نجران، وشملت الزيارات 37 زيارة في جازان و21 زيارة على مصانع منطقة تبوك، و14 زيارة في منطقة عسير، و12 زيارة في منطقة الباحة كما شملت 10 زيارات في منطقة حائل و3 في منطقة الحدود الشمالية بالإضافة إلى زيارتين في منطقة الجوف.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن زيارات الوزارة الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

