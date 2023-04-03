«مدن» تدعو الصناعيين ورواد الأعمال للاتجاه للصناعات النوعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح الرئيس التنفيذي للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس ماجد العرقوبي، أن الهيئة تعمل بكل طاقاتها لتمكين الصناعة من خلال تيسير الأعمال والمنتجات النوعية.

وقال العرقوبي، خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية ولجنة التعدين، «إن الهيئة تعمل بكل طاقاتها لتمكين الصناعة في المملكة، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة وأنها تصب كامل تركيزها على تيسير الأعمال، لتسهيل دخول رواد ورائدات الأعمال لقطاع الصناعة والبدء بعمليات الإنتاج والوصول للاكتفاء الصناعي الداخلي والتصدير للعالم أجمع، وجعل المملكة مركزا صناعيا ولوجستيا متميزا».

وأضاف «إن (مدن) تدعم الصناعة بجميع أشكالها، ومن ضمنها الصناعات النوعية التي تتجه نحو الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج الإنتاجية الوطني التي أطلقته الهيئة لتهيئة وتمكين المصانع، مشيرا إلى أن هذه الصناعات هي المستقبل لتحقيق قيمة مضافة للقطاع، داعيا الصناعيين ورواد الأعمال للاتجاه للصناعات النوعية التي تحقق الاحتياج.

وبين العرقوبي أن الهيئة استطاعت أن تؤسس لتنظيم المدن الصناعية وفق أعلى المعايير العالمية ومن ثم تمكنت من التوسع في المدن الصناعية بكل مناطق المملكة، لتؤسس 36 مدينة وخمس واحات صناعية، لتمكين القطاع الصناعي من التقدم بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية ورؤية السعودية 2030، مشيرا إلى أن (مدن) تقدم جميع التسهيلات للدخول في المجال، مضيفا أن المدن الصناعية تحتضن أكثر الشركات والصناعات العالمية تطورا وشهرة.