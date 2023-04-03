معسكر للتقنيات الناشئة لتدريب الخريجين في 3 تخصصات تقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية وشركة هواوي، معسكر التقنيات الناشئة في المملكة، بهدف تدريب الطلاب والخريجين والمهتمين في التخصصات التقنية والمعلوماتية، على أحدث التقنيات الرائدة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل.

وأوضحت الأكاديمية أنه يمكن لطلاب الجامعات والكليات السعودية والمهتمين في المجال المشاركة في الدورات التدريبية، والحصول على شهادات البرنامج مجانا، التي تشمل 3 تخصصات تقنية - وهي الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وتقنية الجيل الخامس.

وأشارت إلى أنه سيتبع المشاركون دورة تدريبية عبر الإنترنت، تتواصل على مدار 5 أيام لنيل شهادة احترافية معتمدة من هواوي في تقنية المعلومات والاتصالات (HCIA).

وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية محمد السحيم «أسهمت هواوي في تلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي، وتنمية النظام الإيكولوجي للمواهب الوطنية في المملكة بشكل كبير، ومعسكر التقنيات الناشئة هي مبادرة مهمة تعمل على تطوير المهارات التقنية للشباب السعوديين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة إريك يانغ «من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة في الأكاديمية السعودية الرقمية على جَسْرِ الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة، التي تتمتع بالمهارات الرقمية، ودعم المواهب المحلية»، مؤكدا أن الشركة ستقدم كل ما يسهم في دعم التنمية المستدامة بالمملكة، وإنجاز التحول الرقمي الشامل بما يتماشى مع رؤية 2030».

3 تخصصات تقنية

