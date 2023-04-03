شكرا لقرائتكم خبر المملكة تخفض إنتاجها 500 ألف برميل طوعيا لـ8 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم السعودية خفض إنتاجها النفطي بنحو 500 ألف برميل يوميا ولمدة 8 أشهر تبدأ من مايو المقبل، وذلك لدعم استقرار أسواق النفط العالمية.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة في السعودية، في بيان أمس، أن المملكة ستنفذ تخفيضا طوعيا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميا، ابتداء من مايو وحتى نهاية 2023م، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.

وقال المصدر إن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ33 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، الذي عقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022م.

وأكد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

في السياق نفسه أعلنت كل من الإمارات والعراق والكويت وعُمان والجزائر وروسيا عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بنحو 1.071 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، إن دولة الإمارات ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل حتى نهاية العام الحالي 2023، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوبك+».

وأضاف أن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط إضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ33 لـ «أوبك+» الذي عقد في 5 أكتوبر 2022، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات «وام».

وأعلن العراق تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 211 ألف برميل يوميا، فيما أعلن وزير النفط الكويتي تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 128 ألف برميل يوميا.

وأعلنت عُمان تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا. وأعلنت الجزائر تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يوميا.

يذكر أن «أوبك+» من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية اليوم عبر تقنيات الاتصال المرئي.

دول أعلنت عن خفض طوعي لإنتاج النفط

