شكرا لقرائتكم خبر توطين 5 أنشطة ومهن جديدة ودخول نشاطين حيز التنفيذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين 5 مهن وأنشطة، شملت إدارة المشاريع، والمشتريات، والمبيعات، ومنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن، ومنافذ «أنشطة التزيين والخياطة النسائية»، كما أعلنت دخول نشاطين حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة السماح المحددة للتوطين، بهدف توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

ووفق بيان للوزارة أمس، شمل توطين «مهن إدارة المشاريع» مهن (مدير إدارة المشاريع، أخصائي إدارة مشاريع)، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إذ سيكون تنفيذ القرار على مرحلتين: الأولى بنسبة 35% والثانية بنسبة 40% من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريـال.

كما تم توطين «مهن المشتريات» بنسبة 50% للمنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المشتريات، وتوطين «مهن المبيعات» بنسبة 15% للمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن المبيعات، وتشمل مهن المشتريات: (مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة، وأخصائي مناقصات)، فيما تشمل مهن المبيعات (مدير مبيعات، مدير المبيعات الداخلية وخدمات الزبائن، أخصائي براءة الاختراع، خبير مبيعات تسويق، بائع آلات طابعة واستنساخ، بائع حاسبات، مندوب مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، مدير مبيعات جملة، أخصائي تجاري، أخصائي مبيعات.

كما تم توطين 14 نشاطا في «منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن»، إضافة إلى توطين «منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية» بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشآت، إضافة إلى اشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية.

وأعلنت الوزارة بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود، وكذلك بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية، ابتداء من 10 رمضان 1444 (01 / 04 / 2023)، بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن والأنشطة.

توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة

مهن إدارة المشاريع







التوطين بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان



تشمل: مدير إدارة المشاريع، أخصائي إدارة مشاريع



تنفيذ القرار على مرحلتين



الأولى بنسبة 35%



الثانية بنسبة 40%



نسبة التوطين من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر



الحد الأدنى للأجور 6000 ريال



مهن المشتريات





تشمل: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة، أخصائي مناقصات



نسبة التوطين 50% للمنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر



مهن المبيعات





تشمل: مدير مبيعات، مدير المبيعات الداخلية وخدمات الزبائن، أخصائي براءة الاختراع، خبير مبيعات تسويق، بائع آلات طابعة واستنساخ، بائع حاسبات، مندوب مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، مدير مبيعات جملة، أخصائي تجاري، أخصائي مبيعات



نسبة التوطين 15% للمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر



منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن





التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل



تم توطين 14 نشاطا



توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية





التوطين بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان



التوطين بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشآت



اشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر



بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود





التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل



يشمل:





قصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين



توطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 60% في جميع المنشآت المرخصة



بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين قطاع الأجهزة الطبية





التوطين بالتعاون مع وزارة الصحة



يشمل: