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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 160 مليون ريال إجمالي ما أسهمت به الشركة الوطنية للإسكان «NHC» مع شركائها في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، التي دشنها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بدعم سخي، لتصل نسبة الاكتتاب أكثر من 92%، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وأقيمت في العاشر من رمضان في مقر الوزارة.

وجاءت مشاركة الوطنية للإسكان في حملة اكتتاب جود، حرصا على تسخير جميع الإمكانات في سبيل دعم الفئات المستحقة؛ بهدف تعزيز العمل الخيري، من خلال توفير المسكن الملائم لهم الذي يحقق لهم حياة كريمة ومتكاملة، إضافة إلى تعزيز التكافل في المجتمع، بترسيخ قيم العطاء وعمل الخير الذي هو ديدن هذه البلاد وقادتها ومواطنيها.

وانطلقت الحملة بمفهوم السهم الرابح بأرباح خيرية واجتماعية، وذلك بالمساهمة في إسكان 3500 أسرة شديدة الحاجة، من خلال إتاحة المشاركة المجتمعية لتوفير مبلغ مليار ريال مقسمة على 100 مليون سهم طيلة أيام شهر رمضان.

وبلغ عدد الشركاء المساهمين في ليلة الوطنية للإسكان أكثر من 44 شريكا منهم مطورون وعقاريون وجهات تمويلية.