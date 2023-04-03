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وجاءت مشاركة الوطنية للإسكان في حملة اكتتاب جود، حرصا على تسخير جميع الإمكانات في سبيل دعم الفئات المستحقة؛ بهدف تعزيز العمل الخيري، من خلال توفير المسكن الملائم لهم الذي يحقق لهم حياة كريمة ومتكاملة، إضافة إلى تعزيز التكافل في المجتمع، بترسيخ قيم العطاء وعمل الخير الذي هو ديدن هذه البلاد وقادتها ومواطنيها.
وانطلقت الحملة بمفهوم السهم الرابح بأرباح خيرية واجتماعية، وذلك بالمساهمة في إسكان 3500 أسرة شديدة الحاجة، من خلال إتاحة المشاركة المجتمعية لتوفير مبلغ مليار ريال مقسمة على 100 مليون سهم طيلة أيام شهر رمضان.
وبلغ عدد الشركاء المساهمين في ليلة الوطنية للإسكان أكثر من 44 شريكا منهم مطورون وعقاريون وجهات تمويلية.
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