المياه الوطنية

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وتعمل الشركة حاليا على تقييم كفاءة التشغيل التجريبي لمحطة التنقية الأولى التي تم تشغيلها مبدئيا لضخ نحو 2400 متر مكعب يوميا، ومتابعة تدفقات وضغوط المياه المحلاة في شبكات المجاور الثاني والثالث بالحي (الثاني).
وأشارت الشركة إلى أن محطة التنقية التي بدأ تشغيلها تجريبيا بضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء بلغ عدد المستفيدين منها نحو 9000 نسمة، مبينة أنها تعمل على المراحل النهائية لما تبقى من أعمال إنشاء محطات تنقية مياه الشرب الـ7 الأخرى بالمحافظة، للوصول إلى الطاقة القصوى في إنتاج المياه المحلاة بنظام التناضح العكسي المصغر، والتي تبلغ قرابة 20 ألف متر مكعب يوميا.
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