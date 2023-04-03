شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجالس إدارات 4 شركات قابضة بقطاع الأعمال خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجمعيات العمومية غير العادية لعدد من الشركات القابضة والتابعة ،إعادة تشكيل مجالس اداراتها ،ولا سيما أن الشركات القابضة للصناعات الكيماوية وللصناعات المعدنية وللغزل والنسيج والتشييد والتعمير مجالس إداراتها غير قانونى ؛نظرا لعدم اكتمال نصاب الأعضاء .

وتنتظرالشركات القابضة قرارات الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام لاسيما بعد عودته من أداء العمرة بالسعودية ؛ حول إعادة تشكيل تلك المجالس والدفع بقيادات وأعضاء مجالس إدارة جدد بعد تفويضه بإعادة التشكيل في الجمعيات العمومية للشركات الفترة الماضية ، حيث يتولى الدكتور اسامه الحسينى منصب القائم باعمال الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للتشييد والتعمير بعد استقالة المهنديس هشام ابو العطا وما تزال الشركة تنتظر قرار تنصيب الدكتور أسامه الحسينى رسميا خلال الجمعةي العمومية خلال شهر رمضان والدفع بقيادات جديدة فى مجلس الادارة مع تعيين عضو منتدب فنى معه من بين الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة والمشتركة .

وكانت بعض الشركات التابعة شهدت الإطاحة بعدد من الرؤساء التنفيذيين وتعيين رؤساء شركات جدد ،منها على سبيل المثال إقالة المهندس عصام محمد عبد العال رئيس شركة الدلتا للصلب ،الذى تم تعيينه بموافقة الجمعية العمومية في أكتوبر 2022 ،خلفا لمحمود الفقى، وتعيين محمد الشحات مكانه، والذى كان يشغل رئيس شركة الزجاج والبللور حيث لم يتم العرض على الجمعية العمومية وفقا للقانون ومنتظر العرض على أقرب جمعية .

كما تم تعيين حمدى أحمد ،رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة عمر افندى، نقلا من شركة المعمورة بموافقة الجمعية العمومية.

كما سبق وتم تعين المهندس أشرف سعيد رئيسا تنفيذيا لشركة ايجيبشيان كوتون هب التابعة للقابضة للغزل والنسيج ،نقلا من شركة جسور ،مع تعيين الدكتور وائل يوسف رئيسا لشركة جسور، والتي انتقلت من وزارة قطاع الأعمال العام لوزارة الصناعة، وكان يشغل العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية.