بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات إبريل قبل عيد الفطر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين ومستحقاتهم الأخرى بكافة الجهات الحكومية لشهر إبريل عام 2023، متضمنا الزيادة الجديدة.

وحددت وزارة المالية، مواعيد صرف رواتب العاملين وما في حكمها عن شهر أبريل، اعتبارا من يوم 13 الجاري عام 2023، قبل عيد الفطر المبارك

وأقرت الحكومة، تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراة