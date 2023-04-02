شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى مارس.."هيرميس" تنفذ تداولات بـ8 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر مارس الماضي، بقيمة تداول بلغت 8 مليارات جنيه، بحصة سوقية بلغت 9.6%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 7.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بالمركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 6.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.3%، وفى المركز الرابع تأتى شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.2%، وفى المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.2%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.9%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 3.1 مليار جنيه بنسبة 3.7%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة 3.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 2.9 مليار جنيه، 2.7 مليار جنيه، بنسبة 3.4%، 3.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة، خلال جلسات شهر مارس المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 2807.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 5.85% ليغلق عند مستوى 4232.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.30% ليغلق عند مستوى 19546.45 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 3353.68 نقطة.