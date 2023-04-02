أخبار الاقتصاد المصرى.. تسجيل طلبات سداد مقدمات وحدات إعلان سكن كل المصريين 4

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 2-4-2023 أخبارالاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن استمرار عملية تسجيل المواطنين لطلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز

استمرارتسجيل طلبات سداد مقدم جدية حجز وحدات إعلان "سكن كل المصريين4" حتى 13أبريل

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن استمرار عملية تسجيل المواطنين لطلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز فيما يخص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد "سكن كل المصريين 4" متوسط/ فوق متوسط الدخل، حتى الخميس 13 أبريل الجاري، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد 30 أبريل الجاري وحتى الخميس 4 مايو المقبل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه لا توجد أفضلية بين المواطنين الذين يقومون بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل ومن يقومون بالتسجيل في نهاية المدة.

وأضافت مي عبد الحميد، أن إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز بلغ 2300 مواطن حتى الآن، كما بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 1340 مواطنا حتى الآن.

703 ملايين دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وأستراليا 2023

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء مع الدكتور أكسل وابنهورست سفير استراليا بالقاهرة تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما استعرض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وقال الوزير إن مصر واستراليا ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية متميزة تسهم في تنمية الاقتصادين المصري والاسترالي على حد سواء، مشيراً إلى الدور الأساسي للقطاع الخاص في عملية التصدير وكذا دور الوزارة في تنظيم التجارة الخارجية وتطبيق الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم.

وأوضح سمير أن اللقاء تناول سبل تعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية وأهمها الفواكه والخضراوات الطازجة إلى السوق الأسترالي، وكذا تيسير إجراءات الحجر الزراعي على الصادرات الزراعية المصرية، الى جانب تيسير استيراد الحيوانات الحية من استراليا، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجانب الأسترالي وكذا المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتشبيك المصدرين المصريين بنظرائهم الاستراليين المهتمين بالاستيراد من السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم الأحد 2 أبريل 2023 فى مصر

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد 2 أبريل 2023 في مصر، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2180 جنيها للجرام في التداولات الفورية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2180 جنيها.

عيار 18 يسجل 1869 جنيها.

عيار 24 يسجل 2492 جنيها.

الجنيه الذهب 17440 جنيها.

اونصة الذهب 1969 دولارا.

البترول: بتروجت تحقق حجم تعاقدات غير مسبوق داخل مصر وخارجها بـ123,5 مليار جنيه

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية والتحديث المستمر للاصول والمعدات هو العامل الرئيسي في استمرار الاداء الناجح المتميز لشركات تنفيذ وإنشاء المشروعات البترولية وخاصة شركة بتروجت والتي تتوسع محليا و إقليميا بشكل كبير في تنفيذ المشروعات والتي لاتقتصر علي مشروعات قطاع البترول المصري فقط و انما امتدت الي المشروعات القومية للدولة المصرية والمشروعات الكبري بالدول العربية الشقيقة من كبار منتجي البترول كالمملكة العربية السعودية والامارات.

وجاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية ( بتروجت) بمقر الشركة لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2022 بحضور قيادات قطاع البترول واعضاء مجلس الادارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.