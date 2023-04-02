بعائد يصل إلى 22%.. ماذا نعرف عن الشهادتين الجديدتين ببنكي الأهلي ومصر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر بنكا الأهلي ومصر اليوم الأحد شهادتين جديدتين أجل 3 سنوات بسعر فائدة مرتفع للعائد الثابت على الجنيه المصري.

وتمنح الشهادة الأولى عائدا ثابتا لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنويا، فيما تمنح الثانية ذات أجل 3 سنوات عائدا متناقصا (متدرجا تنازليا) بسعر سنوي 22% للسنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن تفاصيل الشهادتين الجديدتين في بنكي الأهلي ومصر، بحسب ما نشر موقع "مصراوي":

دورية صرف العائد: شهرية

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

العملاء المستهدفون: تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

احتساب مدة الشهادة: يبدأ احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

الاقتراض بضمان الشهادة: يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

استرداد الشهادة: يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

طرق شراء الشهادة:

1- من أي فرع من فروع البنكين.

2- من خلال الإنترنت والموبايل البنكي

3- من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنكين.