بعائد يصل إلى 22%.. ماذا نعرف عن الشهادتين الجديدتين ببنكي الأهلي ومصر؟

الشارقة - اميمة ياسر -
أصدر بنكا الأهلي ومصر اليوم الأحد شهادتين جديدتين أجل 3 سنوات بسعر فائدة مرتفع للعائد الثابت على الجنيه المصري.
وتمنح الشهادة الأولى عائدا ثابتا لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنويا، فيما تمنح الثانية ذات أجل 3 سنوات عائدا متناقصا (متدرجا تنازليا) بسعر سنوي 22% للسنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة.
ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن تفاصيل الشهادتين الجديدتين في بنكي الأهلي ومصر، بحسب ما نشر موقع "مصراوي":
دورية صرف العائد: شهرية
الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.
العملاء المستهدفون: تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.
احتساب مدة الشهادة: يبدأ احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
الاقتراض بضمان الشهادة: يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.
استرداد الشهادة: يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
طرق شراء الشهادة:
1- من أي فرع من فروع البنكين.
2- من خلال الإنترنت والموبايل البنكي
3- من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنكين.