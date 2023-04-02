الاقتصاد

بعائد يصل إلى 22%.. ماذا نعرف عن الشهادتين الجديدتين ببنكي الأهلي ومصر؟

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

أصدر بنكا الأهلي ومصر اليوم الأحد شهادتين جديدتين أجل 3 سنوات بسعر فائدة مرتفع للعائد الثابت على الجنيه المصري.

وتمنح الشهادة الأولى عائدا ثابتا لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنويا، فيما تمنح الثانية ذات أجل 3 سنوات عائدا متناقصا (متدرجا تنازليا) بسعر سنوي 22% للسنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن تفاصيل الشهادتين الجديدتين في بنكي الأهلي ومصر، بحسب ما نشر موقع "مصراوي":

دورية صرف العائد: شهرية

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

العملاء المستهدفون: تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

احتساب مدة الشهادة: يبدأ احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

الاقتراض بضمان الشهادة: يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

استرداد الشهادة: يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

طرق شراء الشهادة:

1- من أي فرع من فروع البنكين.

2- من خلال الإنترنت والموبايل البنكي

3- من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنكين.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا