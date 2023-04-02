شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة نصر للإسكان والتعمير تعلن تغيير علامتها التجارية إلى "مدينة مصر" لتتماشى مع مرحلة التوسعات الجغرافية والتحولات الاستراتيجية التي تمرّ بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ تطوير الاسم التجاري يعكس الرؤية المستقبلية وتطلعات النمو التي تتبناها الشركة بما يشمل توسعاتها المخططة خارج نطاق شرق القاهرة لتنمية المجتمعات العمرانية في جميع أنحاء مصر.

أعلنت اليوم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (كود البورصة MNHD.CA)، وهي شركة رائدة بمجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، عن تغيير اسمها التجاري إلى "مدينة مصر"، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الشركة، وفي مقدمة محاورها تنمية أعمال وأنشطة الشركة من خلال التوسع في مختلف أنحاء مصر والمنطقة، وعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية وإطلاق مشروعات جديدة، بدعم من سجلها الحافل بالإنجازات في سوق التطوير العقاري المصري.

يأتي قرار تطوير العلامة التجارية للشركة إلى "مدينة مصر" في إطار رؤيتها الجديدة التي تستهدف التوسع بنطاق نجاحاتها، حيث تتطلع الشركة إلى تلبية المزيد من احتياجات العملاء في مناطق جغرافية متنوعة. ويمثل الاسم التجاري الجديد للشركة "مدينة مصر" سجل إنجازاتها المشرف الذي يضمن تاريخها العريق على ساحة التطوير العقاري المصري، ومرحلة النمو الجديدة المنشودة.

وفي هذا السياق، أعرب المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، عن سعادته بالإعلان عن الاسم التجاري الجديد للشركة، والذي يتوافق مع التزامنا المتجدد بمواصلة ابتكار مجتمعات عمرانية فائقة الجودة، وحرصنا المستمر على أن نكون فخر التطوير العقاري المصري. وأوضح سلام أن شعار الشركة الجديد "نبني بفخر مستقبل مصر" يعكس مرحلة نمو أعمال الشركة من نجاحها المشهود في تطوير منطقة واحدة خلال عام 1959 إلى مضيها قدمًا في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة على الصعيد الوطني. وأشار سلام إلى أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاق أعمال الشركة في مناطق جغرافية جديدة وتنويع محفظة مشروعاتها وخدماتها المقدمة فائقة القيمة. وأكد سلام تطلعه إلى الآفاق المستقبلية للشركة بما تحمله من فرص جذابة للنمو ومساهمة قوية في تنمية وطننا.

يعد اسم الشركة الجديد "مدينة مصر" تجسيدًا للقيم المتمثلة في التميُّز والنمو والابتكار بأعلى مستويات العمل الدؤوب والتفاني، مع إعطاء الأولوية للنهوض بمجتمعاتنا. ومن هذا المنطلق حددت الشركة المعايير والقيم الرئيسية لمسار نموها المستقبلي، وذلك على النحو التالي:

• الاستفادة من تاريخنا العريق للمضي قدمًا في تنمية أعمالها وأنشطتها بخطوات ثابتة.

• مواصلة النمو من خلال مساعينا الدؤوبة للتميُّز والتعلُّم وتحقيق أهدافنا الطموحة.

• الالتزام بأعلى معايير الجودة في تطوير مشروعاتنا بما يليق بخبراتنا ومكانتنا الراسخة في سوق التطوير العقاري المصري.

• التحلّي بالابتكار في بناء ورسم مستقبل مصر، للمساهمة بقوة في نهضة وازدهار والارتقاء بجودة حياة أبناء وطننا.

• مجتمعاتنا على رأس أولوياتنا، وهو ما يعكس جهودنا في تطوير مجتمعات عمرانية تنبض بالحياة.

تمثل هذه القيم الركيزة المحورية لخطط النمو المستقبلي التي تتبناها الشركة. حيث تستهدف "مدينة مصر" خلال مرحلة التوسع بنطاق أعمالها وتنويع مشروعاتها؛ الالتزام بأعلى معايير التميز والجودة في سوق التطوير العقاري.