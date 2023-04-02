الاقتصاد

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.68% بختام تعاملات أولى جلسات أبريل

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القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع-أولى جلسات شهر أبريل الجاري- بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.067 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 16694 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2837 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 19911 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 6876 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2846 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 4301 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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