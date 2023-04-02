شكرا لقرائتكم خبر عن سعر العملات اليوم الأحد أمام الجنيه فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 2-4-2023، ببداية التعاملات الصباحية فى البنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والدينار الكويتى سجل 99.63 جنيه للشراء، و100.60 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها. سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم 33.32 للشراء 33.70 جنيه للبيع سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 37.90 جنيه للشراء 38.32 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم 8.19 جنيه للشراء 8.22 جنيه للبيع سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم 99.63 للشراء 100.60 جنيه للبيع سعر الدرهم الإماراتى اليوم سعر الدرهم الإماراتى اليوم 8.39 جنيه للشراء 8.40 جنيه للبيع