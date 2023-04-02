بعد الهبوط الكبير.. الذهب يواصل التراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد، حيث هبط الجرام 15 جنيها، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

وخلال تعاملات أمس السبت، هبط سعر جرام الذهب 70 جنيها، ليواصل تراجعه مع بداية تعاملات اليوم.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1450 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 1864 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2175 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2486 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1969 دولارا بختام تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، بتراجع 0.56% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.