شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى 10 أبريل الجارى بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى يوم 10 إبريل الجارى بمشاركة وفد من مصر على رأسه الدكتورة رانيا المشاط ،وزيرة التعاون الدولى التي ستكون من أبرز المتحدثين في الاجتماعات بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبنك الدولى .

وأشار البنك الدولى إن الفعاليات تتضمن مشاركة عدد من قادة الأعمال وقيادات اقتصادية كبيرة على رأسهم ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى وكريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولى وخوسية فينالز رئيس مجموعة ستاندرد تشارترد ، وديفيد سولمون رئيس جولد مان ساكس ، ووميليندا جيتش رئيس مؤسسى بيل وميلندا جيتس ،ومختار ديوب رئيس مؤسسة التمويل الدولية وامينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة ونجوزى اوكونجو مدير منظمة التجارة العالمية .

تتضمن الفعاليات التي تعقد في المقر الرئيسى للبنك الدولى بواشنطن العاصمة العديد من المحاور منها ،الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية ، والتغلب على الديون وتحقيق النمو

الحكم بفاعلية خلال الأوقات العصيبة ،ومناقشات اجتماع المائدة المستديرة الوزاري الثالث لدعم أوكرانيا ،وتسريع وتيرة التنمية في عصر الأزمة العالمية ، بالإضافة الى تمكين النساء بوصفهن رائدات أعمال وقياديات

وقوة رأس المال الخاص في التنمية المستدامة .

كما تناقش الفعاليات قضايا تحفيز سلاسل الإمداد المستدامة والشاملة للجميع ، والاستثمار في رأس المال البشري لتسريع وتيرة التحول الأخضر.

كما سيتحدَّث رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس مع الصحفيين خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023. وسيقدم يوم 13 ابريل معلومات محدثة عن جهود مجموعة البنك الدولي لتوسيع نطاق مساندتها وتسريع جهودها لمساعدة البلدان على التصدي للأزمات المتداخلة الناجمة عن جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا وانعدام الأمن الغذائي وتفاقم آثار تغير المناخ. كما سيطلعنا على وجهات نظره بشأن ما يجب على المجتمع الدولي القيام به للتصدي للتحديات الإنمائية العالمية في الأوقات الحالية وعلى المدى الطويل.