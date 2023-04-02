بداية التعاملات.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2-4-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس.

وبينت شاشات التداول اللحظية في البنك الأهلي المصري، تسجيل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أظهرت شاشات التداول في بنك مصر، وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أوضحت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، بلوغ سعر الدولار مقابل الجنيه 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.

وفي بنك بلوم مصر، حقق سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك البركة، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح المصرف المتحد، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر بنك قناة السويس، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.