يصل إلى 22%.. بنكا الأهلي ومصر يصدران شهادات جديدة بعائد مرتفع

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر عن إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات بعائد مرتفع.

وبحسب بيان مشترك من البنكين، نقله موقع "مصراوي"، فإن الشهادة الأولى بعائد ثابت لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنوي ويصرف العائد شهريا.

وأضاف البيان أن الشهادة الثانية؛ بعائد متناقص لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لأول سنة و ١٨٪؜ السنة الثانية و ١٦٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

وأشار البنكان إلى أن الشهادتين تعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.