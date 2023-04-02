شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: أسعار الفراخ تنخفض 7جنيهات والكيلو بـ 68 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، تراجع أسعار الفراخ في المزارع، من 75 جنيها للكيلو إلى 68 جنيها، وذلك مع حدوث زيادة في الإنتاجية خلال الأسبوعين الماضيين، عقب عودة الدورات الإنتاجية بشكل تدريجي خلال شهر مارس 2023.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سعر الساسو يسجل 93 جنيها، وسعر الأمهات البيضاء 57 جنيها، وسعر الكتكوت الأبيض 11 و 12 جنيها والكتكوت الساسو 8 و 9 جنيهات في تداولات اليوم.

وأشار إلى أن سعر الدواجن للمستهلكين يسجل مستويات بين 75 و 80 جنيها للكيلو ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى بحسب عوامل العرض والطلب وتكاليف النقل ومكاسب التجار.