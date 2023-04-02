شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الإسكان والتعمير سجل أعلى عدد للمشتغلين بالقطاع العام في 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2022" مجموعة من المؤشرات الهامة، ومن بينها أن قطاع الإسكان والتعمير سجل أعلى عدد للمشتغلين، حيث بلغ 206.3 ألف عامل بنسبة بلغت 30.8%، يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 22.3%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.3% من إجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام.

وبلغ إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام 670.9 ألف عامل في عام 2022 مقابل 695.3 ألف عامل فى عام 2021، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 3.5% .

وسجل عدد العاملين الذكور 587.7 ألف عامل عام 2022 مقابل 610.2 ألف عامل عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 3.7%.

وبلغ عدد العاملات الإناث 83.3 ألف عامل عام 2022 مقابل 85.1 عامل عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 2.1%.

وسجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام، حيث سجلت حوالي 204 الف عامل بنسبة 30.4 % من اجمالي العاملين يليها محافظة الاسكندرية حوالي 74 الف عامل ثم الغربيةحوالي 41 الف عامل ثم الجيزة حوالي 33 الف عامل واخيرا محافظة القليوبية حوالي 30 الف عامل، كما سجلت الوظائف التنفيذية اعلي معدل بنسبة 34.4% من اجمالي عدد العاملين ، في حين سجلت وظائف الادارة العليا اقل معدل بنسبة 1.7% من اجمالي عدد العاملين.