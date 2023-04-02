شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق 182 مليار جنيه على الصحة.. اعرف أهم المشروعات الاستراتيجية المنفذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنفقت الدولة المصرية على قطاع الصحة 182 مليار جنيه خلال الفترة من 13/14 إلى 22/23، حيث نتج عن ذلك تنفيذ العديد من المبادرات، بما فى ذلك المبادرات التى تعد الأكبر فى مصر، العالم من نوعها من حيث عدد المستفيدين، مشيرة إلى مبادرة 100 مليون صحة والتى استفاد منها 60 مليون مواطن، مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائى فيروس سى حيث تم فحص 50 مليون شخص وعلاج 1.2 مليون مصاب، وكذا مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والقصور الكلوي، بالإضافة إلى مبادرة دعم صحة المرأة، الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، وكذا العلاج على نفقة الدولة حيث تم علاج 14.3 مليون مواطن، وكذا الكشف المبكر لضعف وفقدان السمع، شطب قوائم الانتظار،، وفقا لتقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

ونتج عن هذه الاستثمارات تنفيذ العديد من المشروعات الإستراتيجية كالآتى :

1. تطوير مستشفى سموحة الجامعي بمحافظة الإسكندرية، وزيادة عدد أسَرة الرعاية المركزة من 6 إلى 31 سرير.الاقتصادية

2. إنشاء مستشفى جامعة طنطا بمحافظة الغربية، بسعة 465 سرير.

3. إنشاء المجمع الطبي الجديد بالسويس، بسعة 400 سرير، و70 جهاز للغسيل الكلوي.

4. تطوير مجمع الأقصر الدولي الطبي.

5. إنشاء مستشفى كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

6. تطوير شامل لمستشفى الإسماعيلية العام.

7. إنشاء مستشفى 15 مايو المركزي الجديد بسعة 141 سرير.

8. إنشاء المبنى الجديد لمستشفى معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية بسعة 390 سرير.

9. إنشاء مستشفى الزقازيق العسكري، بمحافظة الشرقية.

10. تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى جامعة جنوب الوادي.

11. إنشاء مستشفى أبو تيج النموذجي بمحافظة أسيوط، بسعة 142 سرير.

12. إنشاء مستشفى طوارئ أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

13. تطوير مستشفى كوم أمبو، بمحافظة أسوان.

14. تطوير مستشفى إدفو العام الجديد بمحافظة أسوان، وإنشاء مبني جديد بسعة 162 سرير.

15. تطوير شامل لمستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا بسعة 151 سرير.

16. تطوير مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية.

17. إنشاء مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

18. إنشاء مستشفى النصر التخصصي للأطفال بمحافظة بورسعيد.

19. إنشاء المستشفى الجامعي بمحافظة كفر الشيخ.

20. إنشاء مستشفى العجمي المركزي الجديد بمحافظة الإسكندرية.

21. إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا، بمحافظة الغربية.

22. إنشاء مستشفى الأمراض المعدية والمتوطنة بجامعة القاهرة.

23. تطوير شامل لمستشفى رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

24. تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبةبمحافظة القاهرة.

25. إنشاء مستشفى دمنهور العسكري، بمحافظة البحيرة.

26. تطوير شامل لمستشفى الحياة ببورفؤاد بمحافظة بور سعيد.

27. إنشاء مستشفى بدر بجامعة حلوان.

28. إنشاء مستشفى إسنا المركزي الجديد بمحافظة الأقصر.

29. إحلال كلي لمستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية.

30. تطوير مستشفى دراو المركزي بمحافظة أسوان.

31. رفع كفاءة مستشفى القناطر الخيرية المركزي، بمحافظة القليوبية.

32. مستشفى السلام بمحافظة بور سعيد (المبنىالبحري).

33. تطوير وتجهيز مستشفى كفر شكر المركزي بمحافظة القليوبية.

34. تطوير شامل لمستشفى سمالوط النموذجي بمحافظة المنيا.

35. إنشاء مستشفى العديسات المركزي الجديد بمحافظة الأقصر.

36. تطوير شامل لمستشفى نويبع بمحافظة جنوب سيناء.

37. إنشاء مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا.

38. تطوير شامل لمستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح بسعة 71 سرير.

39. تطوير مستشفى فايد بمحافظة الإسماعيلية.

40. تطوير شامل لمستشفى إيزيس (البياضية للنسا والولادة سابقا) بمحافظة الأقصر.

41. إنشاء مبنى الأورام بمستشفى دار السلام العام بمحافظة القاهرة.

42. تطوير شامل لمستشفى دير مواس المركزي بمحافظة المنيا.

43. إنشاء مستشفى 30 يونيو (بحر البقر سابقاً) بمحافظة بورسعيد.

44. مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام (جمعية الأورمان) بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر.

45. تطوير شامل لمستشفى القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

46. إنشاء مستشفى الكبد بجامعة المنيا بسعة 210 سرير.

47. تطوير مستشفى أبو رديس المركزي بمحافظة جنوب سيناء.

48. تطوير شامل لمستشفى بني سويف العام، بطاقة 397 سرير.

49. إنشاء مستشفى الأطفال الجديد بجامعة عين شمس بالقاهرة.

50. إنشاء مستشفى بئر العبد المركزي الجديد بمحافظة شمال سيناء، بسعة 87 سرير.

51. إنشاء مستشفى الأورمان الجامعي للقلب بأسيوط.

52. إنشاء مستشفى الصدر بالسويس بسعة 125 سرير.

53. إنشاء مستشفى بلطيم المركزي بمحافظة كفر الشيخ.

54. إنشاء معهد القلب القومي بإمبابة بمحافظة الجيزة.

55. إنشاء مركز 30 يونيو لجراحات الكلى والمسالك البولية بمحافظة الإسماعيلية.

56. إنشاء مستشفى الحروق بجامعة قناة السويس.

57. تطوير وإنشاء مبني مستشفى الأقصر العام بسعة 166 سرير.

58. إنشاء مستشفى السلوم المركزي الجديد بمحافظة مطروح.

59. إنشاء مستشفى نخل المركزي الجديد بشمال سيناء بسعة 52 سرير.

60. إنشاء مستشفى القصر العيني للحوادث والحروق بمحافظة القاهرة.

61. إنشاء مستشفى أسوان التخصصي.

62. تطوير مستشفى الغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر.

63. التطوير الشامل لمستشفى قلين المركزي بمحافظة كفر الشيخ.

64. تطوير مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر.

65. إنشاء المبني الرئيسي الجديد وتطوير المبني القائم لمستشفى سيدي براني المركزي بمحافظة مطروح.

66. إنشاء مركز جراحات الكلى والمسالك البولية بجامعة سوهاج، بسعة 75 سرير.

67. إنشاء مستشفى الجهاز الهضمي والكبد بههيا،بمحافظة الشرقية.

68. إنشاء مستشفى رفح المركزي بمحافظة شمال سيناء.

69. إنشاء مستشفى أرمنت المركزي بمحافظة الأقصر.

70. إنشاء جديد وتطوير بمستشفى أسوان العام.

71. إنشاء مستشفى المنوفية العسكري بسعة 200 سرير.

72. تطوير وتجهيز مستشفى الخانكة المركزي بمحافظة القليوبية.

73. إنشاء مستشفى أورام مدينة نصر للتأمين الصحي بسعة 300 سرير.

74. تطوير جزئي لمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء.

75. إنشاء مستشفى سيدي غازي المركزي بمحافظة كفر الشيخ بسعة 123 سرير.

76. إنشاء مستشفى شلاتين المركزي بمحافظة البحر الأحمر.

77. إنشاء مستشفى بورسعيد الجامعي.

78. تطوير مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة.

79. إنشاء مستشفى النجيلة المركزي بمطروح.

80. إنشاء مركز جراحة القلب وملحقاتها بأسيوط.

81. تطوير شامل لمستشفى قها المركزي (المرحلة الأولى) بمحافظة القليوبية.

82. إنشاء مستشفى بنها الجديد للتأمين الصحي بسعة 350 سرير.

83. تطوير وتجهيز مستشفى صدر الجيزة.

84. تطوير مستشفى برج البرلس المركزي بكفر الشيخ بسعة 73 سرير.

85. إنشاء مستشفى الطوارئ الخيري بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا.

86. افتتاح مركز التدريب الطبي- الأول من نوعه - داخل كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

87. تطوير مبني العنايات المُركزة بمستشفيات جامعة المنصورة.

88. تطوير مستشفى الشاطبي الجامعي لطب الأطفال بمستشفيات جامعة المنصورة.