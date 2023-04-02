شكرا لقرائتكم خبر 6 آلاف خدمة حكومية تنفذ الكترونيا في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى أكثر من 6000 خدمة تمثل 97% من إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة، وفقا لتقرير صادر عن برنامج التحول الوطني لعام 2022.

وسجلت المملكة تقدما في مؤشرات رقمية عالمية، حيث حققت المركز 31 عالميا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الالكترونية 2022 والمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال توفر الخدمات الحكومية الرقمية وتطورها في مؤشر الإسكوا لنضج الخدمات الالكترونية والنقالة 2021، وكانت المملكة أفضل الدول تقدما في الحكومة الرقمية في مؤشر جامعة واسيدا اليابانية 2021 متقدمة 23 مرتبة عن العام السابق.

وحصلت المملكة على المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في تقرير (التنافسية والتقدم الرقمي 2021)، الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، بالإضافة إلى تقدمها 8 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم.

وأسهمت مبادرات البرنامج في تطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة، حيث وصلت سرعة الإنترنت المتنقل إلى 181.24 ميجابت/الثانية وسرعة الإنترنت الثابت إلى 109.83 ميجابت/الثانية كما تجاوزت تغطية النطاق العريض اللاسلكي 4G نسبة 98% وتم توفير خدمات الجيل الخامس 5G في 84 محافظة حول المملكة.

وذكر التقرير عددا من الإنجازات في رحلته لبناء قطاع رقمي متطور وجاذب للاستثمارات، حيث عمل برنامج التحول الوطني على تطوير واستحداث سياسات وتشريعات تدعم التحول الرقمي، ويتضمن نظام حماية البيانات الشخصية وسياسة الحكومة الرقمية، ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمد في عام 2022، ليعزز عملية التحول الرقمي في المملكة ويرسخ مكانتها بصفتها الاقتصاد الرقمي الأسرع نموا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسعت رؤية المملكة 2030 إلى دعم قطاع تقنية المعلومات بصفته قطاعا واعدا ودعامة جديدة للاقتصاد، إذ عمل برنامج التحول الوطني على تهيئة البيئة الممكنة للتحول الرقمـي، من خلال تنمية البنية التحتية للاتصالات لتكون قادرة على احتضان التحول الرقمي وداعمة لاستدامته، وتهيئة البيئة المناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعـة، وتطويـر الحكومـة الالكترونية وتوسـيع نطاق خدماتها لتشمل الخدمات العدلية والطبية والتعليمية وغيرها، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال الرقمية والاستثمار في التقنيات، ونشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.

تقدم المملكة في مؤشرات رقمية عالمية:

