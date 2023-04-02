شكرا لقرائتكم خبر الاكتفاء الذاتي من التمور في المملكة يتجاوز 125% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة اكتفاء ذاتيا من إنتاج التمور فاقت نسبته 125%، بحسب إحصائية لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأظهرت الإحصائية تجاوز كميات إنتاجه 1.54 مليون طن سنويا؛ مما أسهم في ارتفاع صادرات التمور السعودية بنسبة 5.4% في عام 2022م مقارنة بالعام السابق له، حيث وصلت إلى 1.28 مليار ريال.

وأشارت إلى انتشار التمور السعودية في العديد من الأسواق العالمية، حيث بلغ عدد الدول المستوردة لها 116 دولة حول العالم، تستورد أكثر من 300 صنف من أجود أنواع التمور السعودية.

وأفادت أن المملكة تحتضن أكثر من 33 مليون نخلة، وما يزيد على 123 ألف حيازة زراعية تتوزع في 13 منطقة من مناطق المملكة، ويسهم قطاع النخيل والتمور في كثير من الصناعات التحويلية المهمة، مثل الأغذية والأعلاف، بالإضافة إلى المنتجات الطبية والتجميلية، وصناعات مواد البناء وغيرها، وتمثل الصناعات التحويلية للنخيل والتمور إحدى أهم الصناعات عالميا.

وتشهد أسواق المملكة خلال أيام شهر رمضان، إقبالا كبيرا ومتزايدا على شراء التمور، وسط وفرة ملحوظة لجميع أنواعه، حيث يتسابق الجميع على شراء أبرز الأنواع المفضلة لديهم على مائدة الإفطار، مثل العجوة، العنبرة، الصفاوي، البرحي، الصقعي، الخضري، السكري، الزهدي، المجدول، الخلاص، الحلوة، المكتومي، وغيرها من الأصناف.

وينصح خبراء التغذية بأهمية تناول التمر عند الإفطار؛ لأنه يزود الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، فهو يحتوي على السكريات الطبيعية، مثل السكروز، الجلوكوز، والفركتوز، بالإضافة إلى الأحماض والبروتينات والفيتامينات مثل فيتامين (أ، ب، ج، هـ)، كما يتميز التمر بأنه سريع الهضم وسهل الامتصاص، وهو غني بالمعادن المغذية، مثل البوتاسيوم، الكبريت، الفوسفور، الحديد، الصوديوم، الزنك والمغنيسيوم، ويعمل التمر على خفض نسبة الكولسترول بالدم، إضافة إلى أنه مقو للكبد ويقتل الجراثيم، كما أن تناوله يقي من تصلب الشرايين.

إنتاج التمور:

