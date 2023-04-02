شكرا لقرائتكم خبر ترسية عقدي أعمال إنشائية لمعهد الحياة البحرية ونادي اليخوت في أمالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرست شركة البحر الأحمر الدولية، المطورة لوجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» عقدين جديدين رئيسين لمرحلة التطوير الأولى في وجهة «أمالا» لشركة «بايتور العربية السعودية للإنشاءات»، وتشمل العقود الأعمال الإنشائية لمعهد البحر الأحمر للحياة البحرية، بالإضافة لنادي اليخوت.

وبموجب تلك العقود ستكون «بايتور العربية السعودية للإنشاءات» مسؤولة عن أعمال البناء والتشييد والإشراف على العديد من الأصول في منطقة «مارينا فيلج» الواقعة في «تربل باي»، ويشمل ذلك عقدا لأعمال الخرسانة الهيكلية ونزح المياه وأعمال الحفر والتشطيبات لمعهد الحياة البحرية، وعقدا آخر لأعمال الخرسانة والصلب والميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP) لنادي اليخوت.

وأكد المدير التنفيذي لإدارة البناء في «أمالا» فهد البلوي أن تطوير «مارينا فيلج» في وجهة «أمالا» وفق أعلى المعايير العالمية لابد أن يعتمد على شركاء هم الأفضل في مجالهم، ويتوافقون مع أهداف ومبادئ الحوكمة المتبعة في «البحر الأحمر الدولية»، مضيفا أن شركة «بايتور العربية السعودية للإنشاءات «قامت وعلى الفور بتنفيذ عقود البناء الممنوحة لهم ضمن أعلى المعايير وبجودة عالية، لافتا إلى أن العمل مع أفضل الجهات الموجودة داخل السعودية يعد فرصة للوفاء بالتزام البحر الأحمر الدولية بخلق فرص حقيقية للقطاع الخاص السعودي، والعمل مع نخبة الكفاءات الوطنية».

يذكر أن وجهة «أمالا» أبصرت النور من رؤية طموحة ومبتكرة تهدف إلى الارتقاء بالتجربة السياحية إلى أعلى مستويات الرقي والرفاهية، إذ ستصبح وجهة استثنائية فائقة الفخامة تمتد على ساحل البحر الأحمر شمال غرب السعودية، لتمنح زوارها تجارب شخصية فريدة مستوحاة من عالم الفنون والثقافة والطبيعة ونقاء البحر الأحمر، كما ستضمن المرافق الحديثة وجداول الفعاليات الجاذبة على مدار العام أن تكون «أمالا» وجهة سياحية متميزة لقاصديها من جميع أنحاء العالم.