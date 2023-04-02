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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة وسط جدة للتطوير - إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيس لمشروع وسط جدة - وقعت مع مجموعة كورينثيا، مذكرة تفاهم لبحث سبل التعاون في تقديم خدمات استشارية لتطوير وتشغيل مشاريع ضمن منطقة المرسى في مشروع وسط جدة. وتضم المنطقة التي سيتم تطويرها مرسى بمواصفات عالمية مجهز للقوارب واليخوت - يمثل بوابة المشروع على ساحل البحر الأحمر- وتوفر نمط الحياة الشاطئية والبحرية للسكان، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية للضيافة ومنافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير أحمد السليم، أن العمل مع شركائنا الآخرين والعملاء على حد سواء يتم بأعلى المعايير العالمية من حيث التصميم والابتكار والاستدامة البيئية.

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