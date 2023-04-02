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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دعت العموم لتقديم مرئياتهم حول مشروع النظام الوطني للطيف الترددي، والذي يهدف إلى تنظيم إدارة مورد الطيف الترددي على المستوى الوطني، ورفع كفاءة استخدامه، وتمكين استخدامات التقنيات الراديوية لمختلف القطاعات.

وأوضحت الهيئة أبرز عناصر مشروع النظام الوطني للطيف الترددي، ومنها حوكمة استخدام الطيف الترددي، ومهام ومسؤوليات مستخدميه، كما يشمل الإطار القانوني للأنشطة الرئيسة لإدارة الطيف الترددي كتوزيع الترددات على مختلف الخدمات والتطبيقات اللاسلكية، إضافة إلى ترخيص استخدام الترددات للأجهزة اللاسلكية، وأعمال الرصد والمراقبة، للحد من التداخلات اللاسلكية الضارة، والتزامات المملكة بالأنظمة الدولية في استخدامه.

وتحث الهيئة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم، انطلاقا من اهتمامها بتحقيق الوضوح والشفافية وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي، مشيرة إلى الوسائل المتاحة لاستقبال المرئيات، حتى تاريخ 4 مايو 2023.