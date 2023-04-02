هيئة الاتصالات

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وأوضحت الهيئة أبرز عناصر مشروع النظام الوطني للطيف الترددي، ومنها حوكمة استخدام الطيف الترددي، ومهام ومسؤوليات مستخدميه، كما يشمل الإطار القانوني للأنشطة الرئيسة لإدارة الطيف الترددي كتوزيع الترددات على مختلف الخدمات والتطبيقات اللاسلكية، إضافة إلى ترخيص استخدام الترددات للأجهزة اللاسلكية، وأعمال الرصد والمراقبة، للحد من التداخلات اللاسلكية الضارة، والتزامات المملكة بالأنظمة الدولية في استخدامه.
وتحث الهيئة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم، انطلاقا من اهتمامها بتحقيق الوضوح والشفافية وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي، مشيرة إلى الوسائل المتاحة لاستقبال المرئيات، حتى تاريخ 4 مايو 2023.
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