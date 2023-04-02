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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة نجران دعت مشتركي الغرفة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لعام 2023، الذي سيعقد الثلاثاء المقبل، بمقر الغرفة عند الساعة العاشرة مساء. وأوضحت الغرفة التجارية بمنطقة نجران أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن، مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة لعام 2022م، ومناقشة المركز المالي والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2022م واعتمادها، إضافة إلى مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023م واعتمادها، وكذلك مناقشة لائحة حوكمة غرفة نجران واعتمادها، ومقترحات المشتركين بالغرفة.

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