180.2 ميجابت متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة 180.21 ميجابت في الثانية بالربع الرابع من العام 2022 بنسبة تحسن تقدر بـ6.31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما وصل متوسط سرعة الرفع للإنترنت المتنقل إلى 22.80 ميجابت في الثانية، وذلك بحسب تقرير «مقياس» لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

واستعرض التقرير مؤشرات الإنترنت الثابت في المملكة بمتوسط سرعة تحميل 114.29 ميجابت في الثانية بنسبة تحسن تقدر بـ9.69% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومتوسط سرعة رفع يصل إلى 48.78 ميجابت في الثانية.

وأشار تقرير «مقياس» إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية (stc) لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 199.03 ميجابت في الثانية، محققة بذلك نسبة تحسن تصل إلى 12.52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. فيما تصدرت شركة زين قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت الثابت بمتوسط 130.18 ميجابت في الثانية.

وتضمن التقرير قائمة بأداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل على مستوى مناطق المملكة، والتي تصدرتها شركة الاتصالات السعودية (stc) في 11 منطقة حول المملكة.

وعلى صعيد انتشار شبكات الجيل الخامس، فقد أظهر تقرير «مقياس» وصول عدد المحافظات المغطاة بخدمات الجيل الخامس إلى 95 محافظة على مستوى المملكة، بمتوسط سرعة للجيل الخامس المتنقل يصل إلى 344.41 ميجابت في الثانية.

واستعرض التقرير ترتيب مقدمي الخدمات من حيث زمن الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في المملكة (سناب شات، تويتر، انستقرام، وفيس بوك)، حيث بين تحسن سرعة الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي في المملكة بنسبة تصل إلى 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وقد سجلت شركة موبايلي أسرع زمن وصول لتطبيقي (سناب شات، وتويتر)، فيما اشتركت شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة زين في صدارة سرعة الوصول لتطبيقي (انستقرام، وفيس بوك).

وكشف التقرير عن زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداما في المملكة، حيث تصدرت شركة الاتصالات السعودية (stc) في سرعة الوصول لتطبيقي (ويبيكس، وزوم) بينما تصدرت شركة موبايلي في تطبيق (مايكروسوفت تيمز)، وشركة سلام في تطبيق (قوقل ميت) وعكس التقرير تحسن سرعة الوصول لتطبيقات الاتصالات المرئية في المملكة بنسبة تصل إلى 65% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما رصد التقرير أداء مقدمي الخدمة في سرعة الوصول إلى أبرز مناطق استضافة المحتوى، حيث تصدرت شركة زين في سرعة الوصول إلى المحتوى المستضاف في ألمانيا والمملكة المتحدة وسنغافورة وهولندا، بينما تصدرت شركة الاتصالات السعودية (stc) في سرعة الوصول لفرنسا وشرق وغرب أمريكا.

يذكر أن تقرير «مقياس» الذي تصدره الهيئة بشكل دوري يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات، ويتيح للمستخدمين فرصة تحسين تجاربهم عن طريق اختيار مقدمي الخدمات حسب نتائج المؤشرات، إضافة إلى تمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

مؤشرات الإنترنت في الربع الرابع من العام 2022

الإنترنت المتنقل:







متوسط سرعة التحميل 180.21 ميجابت في الثانية.



نسبة التحسن 6.31% مقارنة بالربع الرابع 2021.



متوسط سرعة الرفع 22.80 ميجابت في الثانية.



الإنترنت الثابت:





​​​​​​​متوسط سرعة تحميل 114.29 ميجابت في الثانية.



نسبة التحسن 9.69% مقارنة بالربع الرابع 2021.



متوسط سرعة الرفع 48.78 ميجابت في الثانية.



أسرع شركة:

الإنترنت المتنقل:





شركة (stc) بمتوسط سرعة 199.03 ميجابت في الثانية.



الإنترنت الثابت:





شركة زين بمتوسط سرعة 130.18 ميجابت في الثانية.



شبكات الجيل الخامس: