معهد البنك الإسلامي

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ويهدف هذا النظام الرقمي الذي سيستفيد من براءات الاختراع الحالية للمعهد كالقسائم الذكية إلى تسهيل معاملات التجارة التبادلية التي تشمل الصادرات والواردات بين الدول الأعضاء في المنظمة، ويتم تسويتها من خلال وسائل غير نقدية، إلى جانب تحسين نسب التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية.
وستشمل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع أربعة جوانب: كالجدوى السوقية، والاعتبارات القانونية والتنظيمية، ومقترح النموذج الأولي التكنولوجي، ووجهات نظر المختصين في مجال الحوكمة الشرعية والاقتصاد والتمويل الإسلامي.
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