جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من ميلانو اشتبه محمد قنديل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبى من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف محمود محمد فتحى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من عبوات مستحضرات التجميل غالية الثمن خبأها الراكب داخل الملابس بالحقائب، قام أحمد أبو بكر مدير الجمرك بتشكيل لجنة من الدكتور مؤمن حسن و أحمد الجمل ومحمد نبيل و وليد حجاج مأمورى الجمرك تحت اشراف بدوى على بدوى مدير الحركة لاستكمال الإجراءات من عد وجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتى بلغت ١٢٠٩ عبوة فى حضور طارق فرج وإسلام ربيع من إدارة الأمن الجمركي.

قرر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٣، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى والذى احال الراكب للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.