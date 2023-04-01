أخبار الاقتصاد المصرى.. 60 مستثمرا يحصلون على 113 وحدة صناعية بالفيوم

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 126-4 -2023 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها تسليم وزارة الصناعة عقود 113 وحدة صناعية لعدد 60 مستثمرا بالفيوم الجديدة، وذلك بالمجمعين الصناعيين الخرساني والمعدني تضمنت 42 وحدة بالمجمع المعدني.

"الصناعة": 60 مستثمرا يحصلون على 113 وحدة صناعية بالفيوم الجديدة

تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قامت الوزارة بتسليم عقود 113 وحدة صناعية لعدد 60 مستثمرا بالفيوم الجديدة، وذلك بالمجمعين الصناعيين الخرساني والمعدني تضمنت 42 وحدة بالمجمع المعدني لعدد 32 مستثمرا 71 وحدة بالمجمع الخرساني لعدد 28 مستثمرا.

وتمت إتاحة هذه الوحدات كاملة المرافق بنظامي التمليك والإيجار، وتتضمن أهم الأنشطة الإنتاجية للوحدات المستلمة بالمجمعين الصناعيين مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والدوائية والقوى والغزل والنسيج.

ويأتي تسليم هذه الوحدات في إطار خطة الوزارة الهادفة لإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، حيث تتيح الوزارة تيسيرات إجرائية وتسهيلات تمويلية كبيرة لأصحاب الوحدات الى جانب برامج للدعم الفني، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبهدف توفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

كما تتيح الوزارة بالمجمعين كافة التجهيزات وشبكات المرافق والخدمات والتي تشمل المباني الإدارية ومعرض للمنتجات وبنك ومنافذ للبيع.

اليوم فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجميع محافظات الجمهورية، بدءا من اليوم الموافق 1 أبريل 2023 وتستمر حتى نهاية مايو المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة تأتي برعاية السيد رئيس الجمهورية، مشيرة إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق المبادرة التي تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وأكدت السعيد أن المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

مباحثات بين التعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات حول برامج التمويل مع شركاء التنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث الاحتياجات التمويلية للجهاز لتعزيز دوره في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الجهود التنموية من خلال الدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة.

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مُتمنية له التوفيق في مهمته الجديدة بالجهاز، لافتة إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل دفع نمو الاقتصاد، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، وخلق فرص العمل.

مصلحة الضرائب تطالب بسرعة الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية على بدء تطبيق المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريل 2023، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023 ، مطالبًا ممولي المرحلة المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) للمنظومة بالإلتزام بالانضمام للمنظومة، لافتًا إلى حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني.

وأوضح " مختار توفيق " إن المصلحة تحرص على عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة إستفساراتهم عن المنظومة، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تنظيم 5 ورش عمل فنية متخصصه لممولي المرحلة الرابعة للتعريف بالمتظومة وكيفية التكامل معها، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل 2023.