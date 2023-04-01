تصل إلى ١٦٣٥ جنيها.. بدء صرف المعاشات بزيادة ١٥%

الشارقة - اميمة ياسر - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من اليوم السبت من ماكينات الصرف الآلى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات.

كان جمال عوض الدين، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن أن قيمة الزيادة ستتراوح بين 170 جنيها كحد أدنى و1635 جنيها كحد أقصى.

وأضاف عوض أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من أول أبريل 2023 وحتى 30 يونيو 2023 ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

وتبلغ تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، بحسب عوض.

ويستطيع المستفيدون من المعاش، الصرف عبر ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي، المنتشرة في جميع محافظات مصر، وكذلك منافذ شركة فوري، وأخيرًا المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة