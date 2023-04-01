شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تطالب بسرعة الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية على بدء تطبيق المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريل 2023، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023 ، مطالبًا ممولي المرحلة المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) للمنظومة بالإلتزام بالانضمام للمنظومة، لافتًا إلى حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني.

وأوضح " مختار توفيق " إن المصلحة تحرص على عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة إستفساراتهم عن المنظومة، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تنظيم 5 ورش عمل فنية متخصصه لممولي المرحلة الرابعة للتعريف بالمتظومة وكيفية التكامل معها، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل 2023.

وأشار " مختار توفيق " إلي إمكانية قيام الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) بالإطلاع على الفيديوهات، التي قامت المصلحة بتوفيرها علي الموقع الإلكتروني للمصلحة، من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني

https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

موضحًا أن هذه الفيديوهات تتناول شرح كيفية التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني والتكامل مع منظومة متابعة أجهزة نقاط البيع، مضيفًا أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة ، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد الورش الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الإستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني).

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) بضرورة البدء الفوري في تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الإنتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:

https://pos.eta.gov.eg

وقال " مختار توفيق " إنه يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395، كما يمكن إرسال الإستفسارات علي الإيميل التالي : [email protected]