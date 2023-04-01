شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة": 60 مستثمرا يحصلون على 113 وحدة صناعية بالفيوم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قامت الوزارة بتسليم عقود 113 وحدة صناعية لعدد 60 مستثمرا بالفيوم الجديدة، وذلك بالمجمعين الصناعيين الخرساني والمعدني تضمنت 42 وحدة بالمجمع المعدني لعدد 32 مستثمرا 71 وحدة بالمجمع الخرساني لعدد 28 مستثمرا.

وتمت إتاحة هذه الوحدات كاملة المرافق بنظامي التمليك والإيجار، وتتضمن أهم الأنشطة الإنتاجية للوحدات المستلمة بالمجمعين الصناعيين مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والدوائية والقوى والغزل والنسيج.

ويأتي تسليم هذه الوحدات في إطار خطة الوزارة الهادفة لإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، حيث تتيح الوزارة تيسيرات إجرائية وتسهيلات تمويلية كبيرة لأصحاب الوحدات الى جانب برامج للدعم الفني، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبهدف توفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

كما تتيح الوزارة بالمجمعين كافة التجهيزات وشبكات المرافق والخدمات والتي تشمل المباني الإدارية ومعرض للمنتجات وبنك ومنافذ للبيع.