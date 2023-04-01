شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل بجميع المناطق الضريبية والمأموريات لتقديم الإقرارات حتى مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه تنفيذا لتوجيهات وزير الماليه بالتيسيير علي المموليين ، استمرار العمل بجميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها من يوم الإثنين الموافق 27 مارس وحتي الأحد 2 أبريل 2023 وحتي الخامسة مساء مع اعتبار يومي الجمعة والسبت الموافقان 31 مارس و1 أبريل أيام عمل .

وأضاف "رئيس مصلحة الضرائب المصرية"، أنه سيتم اعتبار الجمعة والسبت يومى عمل، وذلك لاستقبال الممولين ؛ لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل .

ودعا "مختار" كل الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.