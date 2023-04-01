الاقتصاد

استمرار العمل بجميع المناطق الضريبية والمأموريات لتقديم الإقرارات حتى مساء غد

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القاهرة - سامية سيد - أكد مختار رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه تنفيذا لتوجيهات وزير الماليه بالتيسيير علي المموليين ،   استمرار العمل بجميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها من يوم الإثنين الموافق  27 مارس وحتي الأحد 2 أبريل 2023 وحتي الخامسة مساء مع اعتبار يومي  الجمعة والسبت  الموافقان 31 مارس و1 أبريل أيام عمل .

 

وأضاف "رئيس مصلحة الضرائب المصرية"، أنه سيتم اعتبار الجمعة والسبت  يومى عمل، وذلك لاستقبال الممولين ؛ لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل  .

 

ودعا "مختار" كل الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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