شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 81.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" بحجم تداول بلغ 17.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 868 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 30.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 601.9 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 37.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 548.3 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 10.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 433.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس " فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 62 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 331.5 مليون جنيه، ثم "الإسكندرية للزيوت المعدنية" بحجم تداول 33.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 297.9 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 31.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 281.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "المصرية للاتصالات"، بحجم تداول 11.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 277.8 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "النساجون الشرقيون للسجاد" بحجم تداول بلغ 16.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 205 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2807.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 4232.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 19546.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3353.68 نقطة.