شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مؤشرات لأداء شركات الوساطة التأمينية أبرزها تجاوز الأصول مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفادت شركات الوساطة التأمينية، من نمو نشاط التأمين في مصر خلال العام المالي 2021/2022، وأظهر التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية، نمو مؤشرات أداء شركات الوساطة التأمينية خلال العام المالي الماضي كالتالي:

1- مليار جنيه قيمة صافي أصول شركات الوساطة في التأمين في نهاية العام المالي 2022 مقارنةً بـ779 مليون جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 29.5%.

2- 560.9 مليون جنيه قيمة إجمالي حقوق المساهمين لشركات الوساطة في التأمين العاملة في مصر في نهاية العام المالي 2022 مقارنةً بـ476.3 مليون جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 17.8%.

3- 227 مليون جنيه قيمة صافي الأرباح لشركات الوساطة في التأمين العاملة في مصر خلال عام 2021 مقارنةً بـ176.8 مليون جنيه خلال عام 2020 بمعدل زيادة بلغ 28.4%.

وتبلغ عدد شركات الوساطة التأمينية في مصر 107 شركة بنهاية عام 2022 مقسمة بين 98 شركة وساطة في التأمين، ما بين 86 شركة وساطة سارية، و12 شركة مشطوبة، و9 شركات وساطة في إعادة التأمين، وهناك 80 شركات وساطة في التأمين مطالبة بتقديم ميزانياتها العمومية، و6 شركات غير مطالبة بتقديم الميزانيات.

ويبلغ إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين خلال العام المالي 2021/2022 حوالي 56.2 مليار جنيه مقارنةً بـ47.5 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 18.3%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة 27.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2022 مقارنةً بـ23.4 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 16.7%.