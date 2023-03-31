بعد رفع الفائدة.. انخفاض سعر حديد عز لأكثر من ألف جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر طن الحديد بشركة حديد عز خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، بقيمة 1340 جنيها.

وكان سعر طن الحديد بشركة حديد عز هبط يومي الأربعاء والخميس، ليواصل تراجعه لليوم الثالث على التوالي، مسجلا 36.546.67 جنيه بتراجع 1340 جنيها.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب.

وقرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75% .