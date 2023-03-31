شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 أسئلة عن مشروع احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة المالية، تطبيق مشروع لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتوحيد معايير احتساب الضريبة وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر بما في ذلك القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 5 أسئلة عن المنظومة.





1- هل ستكون منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات مختلفة عن منظومة "الكور سيستم" فيما يخص الضريبة على الأجور؟ج- نعم؛ لأن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تتم بصورة شهرية، ومن ثم يتم التكامل مع منظومة "الكور سيستم" لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية، ولذا فأن كل منظومة تعمل عبر المسارات المخصص لها، وذلك تيسيرًا على الممول وضمانًا لدقة وسلامة البيانات.





2- لماذا تتيح المنظومة التعامل مع برامج الأجور باستخدام برنامج Excel؟ج- يقوم نظام توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات بحساب الضريبة بشكل مميكن بالكامل، ولدى النظام القدرة على التعامل مع جميع أنواع البيانات سواء لدى الجهات التي لديها أنظمة مميكنة للأجور والمرتبات أو التي لا تتواجد بها تلك النظم.





3- لماذا يتم إدخال النموذج الخاص بالمرتبات بالرغم من إرسال البيانات شهريًا؟ج- المنظومة تقوم بميكنة حساب الضريبة شهريًا، وستقوم بإدراج بيانات الإقرارات الضريبية للمرتبات بشكل مميكن دون تعارض مع الالتزام القانوني بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا.





4- هل ستقوم المنظومة بحساب الضريبة شهريًا أم ستقوم بقبول الحسابات التي تجريها الشركة؟ج- سيتم حساب الضريبة بطريقة مميكنة طبقًا للقانون في ضوء البيانات المتاحة من خلال التكامل مع النظام.





5- هل شكل نموذج التسوية على منصة المنظومة بنفس نموذج التسوية السنوية؟ج- نعم التسوية الشهرية هي نفسها نموذج التسوية السنوية مع ظهور إجمالي الأجور السنوية وإجمالي الضريبة السنوية المستحقة عن الفترة الفعلية بالتسوية السنوية.

وتستهدف منظومة احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تسهيل الإجراءات بالإضافة إلى ضمان الاحتساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر، والتحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات، وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة، وتسهيل عمليات مراجعة المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين لأغراض إعداد القوائم المالية.