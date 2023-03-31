شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 2200 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 31-3-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار سعر عيار 21 عند 2200 جنيها للجرام، وبلغ إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة، نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%.

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 31 مارس 2023 يسجل 2200 جنيهيشهد سعر جرام الذهب، اليوم الجمعة، استقرارًا عند سعر ختام التداولات أمس عند 2200 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مع تحرك السعر العالمي للذهب إلى 1980 دولار للأونصة. سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 31 مارس 2023 يسجل 2200 جنيهيشهد سعر جرام الذهب، اليوم الجمعة، استقرارًا عند سعر ختام التداولات أمس عند 2200 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مع تحرك السعر العالمي للذهب إلى 1980 دولار للأونصة.

وبلغ عيار 18 قيمة 1887 جنيها، وسجل عيار 24 قيمة 2510 جنيها، وزاد الجنيه الذهب إلى 17600 جنيها، وسجلت اونصة الذهب 1980 دولار.



وزير المالية: 3 تريليونات جنيه مصروفات الموازنة 2024/2023 بزيادة 44.4% وزير المالية: 3 تريليونات جنيه مصروفات الموازنة 2024/2023 بزيادة 44.4% كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن ملامح الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» عن العام المالي الجديد 2024/2023، وبلغ إجمالي مصروفاتها، نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%، ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد.

قال "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتسجيل معدل عجز بنحو 6.9%، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلى الإجمالي.

شركة cscec الصينية: تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية بأعلى جودة شركة cscec الصينية: تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية بأعلى جودة عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع الدكتور جاو بوا، المدير العام لشركة "cscec" الصينية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وشركة انكوم.

أكد الدكتور جاو بوا، المدير العام لشركة "cscec" الصينية، اتخاذ التدابير اللازمة لدفع معدلات العمل بمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة أعداد العمالة المدربة، كما أكد أن الشركة ستنتهي من تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعلى جودة، وستجعله تحفة معمارية.