بعد قرار المركزي.. قفزة بأسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة مع بداية التعاملات، حيث زاد الجرام بنحو 35 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، بعدما قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 2% لمواجهة التضخم.

وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة بنسبة 2% وفقا للتوقعات ليصبح سعر الفائدة على الإيداع 18.25% والإقراض 19.25%.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 1457 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1873 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 عند 2185 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2497 جنيها للجرام.

وقفز سعر الجنيه الذهب عند 17480 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1971 دولار الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.