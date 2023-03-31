شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 78.78 دولار لبرنت و74.08 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط، اليوم الجمعة، 78.78 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.08 دولار.

وتم تحديد موقع ناقلة النفط الدنماركية التى هاجمها قراصنة قبالة سواحل الكونغو برازافيل فى خليج غينيا، قبالة سواحل ساو تومى إى برينسيبى، بحسب ما أفادت شركة "مونجاسا" مالكة السفينة، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن قسماً من الطاقم مخطوف.

وأوردت شركة مونجاسا، في بيان نقله موقع "الشرق" الإخبارى، أنه حين حدد الجيش الفرنسي موقع السفينة "كان القراصنة هجروها واقتادوا معهم قسماً من أفراد الطاقم. وجميع أعضاء الطاقم الآخرين الذين تم إسعافهم في حالة جيدة وفي موقع آمن".

وقعت أكبر شركة نفط روسية اتفاقية جديدة مع مؤسسة النفط الهندية لزيادة إمدادات النفط الروسي إلى الهند، منذ الحرب الروسية في أوكرانيا، أصبحت الهند مشترا مهما للنفط الروسي، وأصبحت روسيا الآن أكبر مورد للنفط إلى الهند.

لقد أوضحت الهند أنها لا تشارك في سقف أسعار النفط وستصدر النفط من أي مكان تحصل فيه على شروط مفيدة.

وقعت روسنفت المملوكة للحكومة الروسية، الأربعاء اتفاقية محددة المدة مع مؤسسة النفط الهندية لزيادة إمدادات الخام الروسي إلى الهند بشكل كبير، وفقا لـ"oil price".

وقالت روسنفت في بيان إن الاتفاق وقع من قبل الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت إيغور سيتشين خلال زيارة للهند، التقى خلالها بمسؤولين من الحكومة الهندية، وكذلك مع رؤساء بعض أكبر شركات النفط والغاز في البلاد. الأربعاء.

وقالت الشركة الروسية: "ناقش الطرفان أيضا سبل توسيع التعاون بين شركة روسنفت للنفط والشركات الهندية في سلسلة القيمة الكاملة لقطاع الطاقة، بما في ذلك إمكانيات السداد بالعملات الوطنية".